Агент Ткачёва отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего из «Авангарда»

Ивестный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из «Авангарда».

«На сегодняшний день никаких комментариев по данной теме у меня нет», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку.

В прошедшем сезоне «Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде омский клуб обыграл «Ладу», а во втором уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи матчей.