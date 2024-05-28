Стало известно, почему Александр Радулов отказался переходить в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Радулов отказался от контракта с московским «Динамо», потому что форварда не устроила сумма соглашения. 37-летнему нападающему был предложен контракт с зарплатой 60 млн рублей + бонусы 20 млн рублей. Позднее «Динамо» предложило такой же контракт обменянному из ЦСКА Антону Слепышеву, который принял предложение бело-голубых.

Прошлый сезон Радулов провёл в «Ак Барсе». Форвард стал свободным агентом после истечения срока контрактного соглашения с казанским клубом.

37-летний Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.