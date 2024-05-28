Судья МХЛ: Иван Демидов — восходящая звезда, игрок после Кузнецова и Ничушкина

Судья МХЛ Александр Лерке высоко оценил мастерство нападающего системы СКА Ивана Демидова и поставил его в один ряд с признанными мастерами НХЛ. Отметим, что Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ.

«Думаю, у Ивана Демидова очень хорошее будущее. Это восходящая звезда, игрок после Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. Мне удалось посудить его матч в финале, и могу сказать, что смотреть его игру по телевизору и вблизи — две разные вещи. Он отличается от всех: просчитывает игру на несколько ходов — куда отдать передачу, как открыться, и ещё у него хитрый, сильный бросок, после которого чаще всего идёт взятие ворот. Дай бог, чтобы у нас было много таких игроков, тогда сборная России будет номер один в мире и не сравнится с Канадой», — цитирует Лерке «РБ Спорт».

В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.