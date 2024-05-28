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«Лада» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/2025 КХЛ

«Лада» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/2025 КХЛ
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«Лада» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/2025 КХЛ. Главным тренером тольяттинской команды остался Олег Браташ. Также в клубе продолжат работу пять тренеров, входивших в тренерский штаб команды в прошлом сезоне.

Главный тренер – Олег Браташ,
Старший тренер – Павел Зубов,
Тренер – Максим Семёнов,
Тренер вратарей – Алексей Семёнов,
Тренер по физической подготовке – Валерий Балабанов,
Тренер по развитию игроков – Яков Рачинский,
Видеотренер – Артур Сиразиев.

В прошедшем сезоне «Лада» в первом раунде плей-офф КХЛ уступила «Авангарду» в пяти матчах. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Прошлый сезон стал первым для «Лады» после возвращения в КХЛ.

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