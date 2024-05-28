«Лада» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/2025 КХЛ. Главным тренером тольяттинской команды остался Олег Браташ. Также в клубе продолжат работу пять тренеров, входивших в тренерский штаб команды в прошлом сезоне.

Главный тренер – Олег Браташ,

Старший тренер – Павел Зубов,

Тренер – Максим Семёнов,

Тренер вратарей – Алексей Семёнов,

Тренер по физической подготовке – Валерий Балабанов,

Тренер по развитию игроков – Яков Рачинский,

Видеотренер – Артур Сиразиев.

В прошедшем сезоне «Лада» в первом раунде плей-офф КХЛ уступила «Авангарду» в пяти матчах. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Прошлый сезон стал первым для «Лады» после возвращения в КХЛ.