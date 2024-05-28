Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вещи, за которые нужно бороться». Новиков — об отсутствии России на совещании ИИХФ

«Вещи, за которые нужно бороться». Новиков — об отсутствии России на совещании ИИХФ
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает важным обратить внимание на отсутствие представителей от России в принятии важных решений Международной федерацией хоккея.

«На чемпионатах мира всегда проходят совещания ИИХФ. Ясно, что нас там не было. Вот что важно. Дали ли нам слово? Выступал ли от нас кто-нибудь? Вот эти политические моменты гораздо важнее, на них нужно обращать внимание. Есть серьёзные вещи, за которые нужно бороться», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в чемпионатах мира по хоккею. Действующим обладателем золотых медалей мирового первенства является сборная Чехии, одержавшая победу на домашнем чемпионате мира.

Материалы по теме
Европа в бешенстве, Канаде — приготовиться? Россию выгнали, а она взлетает в рейтинге ИИХФ
Европа в бешенстве, Канаде — приготовиться? Россию выгнали, а она взлетает в рейтинге ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android