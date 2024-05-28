«Вещи, за которые нужно бороться». Новиков — об отсутствии России на совещании ИИХФ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает важным обратить внимание на отсутствие представителей от России в принятии важных решений Международной федерацией хоккея.

«На чемпионатах мира всегда проходят совещания ИИХФ. Ясно, что нас там не было. Вот что важно. Дали ли нам слово? Выступал ли от нас кто-нибудь? Вот эти политические моменты гораздо важнее, на них нужно обращать внимание. Есть серьёзные вещи, за которые нужно бороться», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в чемпионатах мира по хоккею. Действующим обладателем золотых медалей мирового первенства является сборная Чехии, одержавшая победу на домашнем чемпионате мира.