«Придёт время, и они приползут к нам». Васильев — о возможном пересмотре рейтинга ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова председателя Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанена, заявившего, что ИИХФ может пересмотреть систему рейтинга сборных в связи с ситуацией команды России, которая поднялась на вторую строчку, несмотря на отстранение от игр.

«Есть устойчивое и ёмкое выражение, которое может чётко определить данную ситуацию, – маразм крепчал. Русофобия никогда не приводила ни к чему хорошему. С русскими лучше дружить, тогда ты получишь больше выгоды. Если же нет, то тебя ждут сплошные убытки, а финны это никак не осознают. Сегодняшний тренд на русофобию нам надо спокойно переждать, всё это со временем пройдёт. Они увидят, что у нас никаких негативных изменений не происходит, а у них всё потихонечку разрушается и ветшает.

Я думаю, что даже самые неадекватные руководители-русофобы в какой-то момент осознают, что надо что-то менять. Придёт время, и они обязательно даже не приползут, а прибегут к нам. Причём наперегонки — чтобы снова начать дружить с Россией и извлекать из этого какую-то прибыль», — цитирует Васильева «РИА Новости».

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.