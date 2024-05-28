Журналист The Hockey Writers: Колосов может стать элитным вратарём «Филадельфии»

Журналист The Hockey Writers Джастин Джампьетро высоко оценил перспективы белорусского вратаря Алексея Колосова в «Филадельфии». Голкипер по завершении прошлого сезона КХЛ отправился в Северную Америку.

«Колосов является лучшим перспективным вратарём организации. Голкипер хорошо показал себя в плей-офф КХЛ. Можно проследить за его карьерным ростом и увеличением игрового времени, что идёт в копилку его опыта.

Колосов впечатляет своим атлетизмом, которого не могут показать цифры статистики. С таким телом он обладает большим потенциалом и в перспективе может стать элитным вратарём «Флайерз». Вероятно, он проведёт один или два сезона в АХЛ, прежде чем сможет полноценно дебютировать в НХЛ. Но ожидание того стоит», — цитирует Джампьетро The Hockey Writers.

В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету 22-летнего Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и 90,7% отражённых бросков.