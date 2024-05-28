Daily Faceoff — о Демидове: один из самых креативных и доминирующих нападающих из России

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис высоко оценил мастерство нападающего Ивана Демидова. 18-летний россиянин по оценкам различных агенств и зарубежных СМИ котируется вторым на грядущем драфте НХЛ.

«Демидов завершил регулярный сезон МХЛ вторым по результативности в лиге, несмотря на то что пропустил 24 игры из-за травмы. При среднем показателе в два очка за игру ни один игрок до 19 лет никогда не проводил более продуктивный сезон в истории МХЛ, включая Никиту Кучерова в сезоне-2011/2012. Демидов доминировал в плей-офф, но получил обидную травму. С точки зрения чистого таланта мы видим одного из самых креативных, быстрых и доминирующих в атаке нападающих из России, которых мы видели за последние годы – в эшелоне Матвея Мичкова», — цитирует Эллиса Daily Faceoff.

Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.