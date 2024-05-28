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Тарасенко переведён в третье звено «Флориды» перед четвёртым матчем серии с «Рейнджерс»

Тарасенко переведён в третье звено «Флориды» перед четвёртым матчем серии с «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко переведён в третье звено перед четвёртым матчем серии с «Рейнджерс», сообщает журналист Джеймсон Олив в своей соцсети.

На утренней тренировке в день матча россиянин занимался в третьем звене с двумя финскими нападающими Ээту Луостариненом и Антоном Лунделлем. За три матча серии с «Рейнджерс» россиянин не смог набрать ни одного результативного балла. Всего в текущем плей-офф на счету Тарасенко 5 (2+3) очков в 14 матчах. За 111 матчей в плей-офф НХЛ Владимир Тарасенко набрал 69 (46+23) очков.

Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 29 мая на площадке «Флориды». Текущий счёт противостояния 2-1 в пользу «Рейнджерс». На победу «Пантерз» со счётом 3:0 «синерубашечники» ответили двумя подряд победами в овертаймах.

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