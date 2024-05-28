Роман Ротенберг показал фото рукопожатия с нападающим Сергеем Андроновым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал совместную фотографию с нападающим Сергеем Андроновым. На фото специалист пожимает руку опытному форварду.

«Вперёд, Россия!» — подписал фотографию Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ротенберга

В прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.

Всего в КХЛ Андронов провёл 810 матчей и набрал 191 очко — забросил 105 шайб и отдал 86 результативных передач. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.