Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг показал фото рукопожатия с нападающим Сергеем Андроновым

Роман Ротенберг показал фото рукопожатия с нападающим Сергеем Андроновым
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал совместную фотографию с нападающим Сергеем Андроновым. На фото специалист пожимает руку опытному форварду.

«Вперёд, Россия!» — подписал фотографию Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ротенберга

В прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.

Всего в КХЛ Андронов провёл 810 матчей и набрал 191 очко — забросил 105 шайб и отдал 86 результативных передач. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Материалы по теме
Ротенберг: СКА за три года забросил 604 шайбы, больше всех в КХЛ, хотим ещё больше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android