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Нападающий «Автомобилиста» Кизимов принял контрактное предложение «Нефтехимика»

Нападающий «Автомобилиста» Кизимов принял контрактное предложение «Нефтехимика»
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Нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Нефтехимика», сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне 24-летний Кизимов провёл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету форварда 5 (3+2) очков в 14 матчах.

Кизимов в сезоне-2022/2023 уже выступал за «Нефтехимик» на правах аренды. В составе нижнекамской команды нападающий принял участие в 22 матчах регулярки и в пяти встречах плей-офф. В его активе 15 (5+10) результативных баллов в регулярном чемпионате и два (1+1) – в Кубке Гагарина.

Всего в КХЛ на счету Кизимова 56 матчей и 24 (9+15) набранных результативных балла.

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