«Нефтехимик» переподписал контракт с вратарём Филиппом Долгановым. Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, соглашение, рассчитанное до 31 мая 2025 года, подписано на новых условиях.

25-летний голкипер Долганов провёл в дебютном сезоне за «Нефтехимик» 48 матчей в прошедшем сезоне КХЛ, в которых одержал 21 победу с 91,5% отражённых бросков. На счету голкипера четыре матча без пропущенных шайб. По итогам прошедшего чемпионата вратарь Филипп Долганов был признан лучшим игроком сезона в составе «Нефтехимика».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижнекамский клуб завершил регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Восточной конференции и не смог попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.