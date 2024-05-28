Джессика Кэмпбелл станет первой женщиной в тренерском штабе клуба НХЛ. Специалист войдёт в тренерский штаб «Сиэтла» под руководством Дэна Байлсмы, сообщает журналист Крис Джонстон в своей соцсети. Никогда раньше в истории НХЛ женщина не была ассистентом главного тренера.

32-летняя Кэмпбелл провела последние два сезона в АХЛ в качестве помощника Байлсмы в «Коачелле». В 2022 году женщина работала в качестве ассистента и тренера по навыкам в команде «Нюрнберг Айс Тайгерс» из Немецкой хоккейной лиги. На мужском чемпионате мира 2022 года Джессика работала помощником главного тренера сборной Германии, став первой женщиной в тренерском штабе мужской сборной.

В 2009 году Байлсма стал обладателем Кубка Стэнли в качестве главного тренера с «Питтсбург Пингвинз». В сезоне-2016/2017 американский специалист также возглавлял «Баффало Сэйбрз», а последние два сезона был главным тренером в фарм-клубе «Сиэтла» «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» в АХЛ. Также на счету Байлсмы работа в качестве ассистента главного тренера в «Детройт Ред Уингз».