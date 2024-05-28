Уволенный из «Каролины» Дон Уодделл назначен новым генеральным менеджером «Коламбуса»

Уволенный из «Каролины» Дон Уодделл стал генеральным менеджером «Коламбуса». Пресс-служба «Блю Джекетс» объявила, что Уодделл подписал многолетний контракт на должность президента по хоккейным операциям клуба и генерального менеджера.

Клуб также объявил, что Джон Дэвидсон, который был президентом клуба по хоккейным операциям в течение 10 из последних 12 лет, согласился выполнять функции старшего советника и заместителя Уодделла.

В качестве генерального менеджера «Харрикейнз» Уодделл работал с мая 2018 года. Именно при нём «ураганы» обрели действующего главного тренера Рода Бриндамора, однако в финал Кубка Стэнли за это время не вышли ни разу. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги клуб остановился во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).