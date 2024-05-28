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Мэр Новокузнецка предложил переименовать хоккейную арену в честь Сергея Бобровского

Мэр Новокузнецка предложил переименовать хоккейную арену в честь Сергея Бобровского
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил переименовать малую ледовую арену в Новоильинском районе в честь воспитанника новокузнецкой школы хоккея Сергея Бобровского. 35-летний голкипер является воспитанником местного «Металлурга», а сейчас выступает в НХЛ за «Флориду Пантерз».

«Я предложил нашим ребятам назвать вот эту школу «Бобровский Арена», потому что Серёга сейчас играет, ему очень тяжело. На этом льду он вырос как спортсмен и своим трудом сделал сам себя», – цитирует Кузнецова prokuzbass.ru.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

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