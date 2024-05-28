Рыбин: на чемпионате мира выступает много команд, не соответствующих уровню турнира

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин считает, на чемпионате мира по хоккею выступает много команд, не соответствующих уровню турнира. На прошедшем мировом первенстве победу одержала сборная Чехии, обыгравшая в финальном матче Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали шведы, победившие сборную Канады в матче за третье место.

«Для меня чемпионат мира стал менее интересным. Теперь это очень странный турнир. Сначала ты долго играешь, а потом раз – и вылетаешь сразу в четвертьфинале. Теперь на ЧМ много команд, которые по своему уровню не соответствуют турниру», – цитирует Рыбина Liveresult.

Чехия обошла сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.