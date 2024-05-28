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Рыбин: на чемпионате мира выступает много команд, не соответствующих уровню турнира

Рыбин: на чемпионате мира выступает много команд, не соответствующих уровню турнира
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин считает, на чемпионате мира по хоккею выступает много команд, не соответствующих уровню турнира. На прошедшем мировом первенстве победу одержала сборная Чехии, обыгравшая в финальном матче Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали шведы, победившие сборную Канады в матче за третье место.

«Для меня чемпионат мира стал менее интересным. Теперь это очень странный турнир. Сначала ты долго играешь, а потом раз – и вылетаешь сразу в четвертьфинале. Теперь на ЧМ много команд, которые по своему уровню не соответствуют турниру», – цитирует Рыбина Liveresult.

Чехия обошла сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

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