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«С какой стати им что-то платить?» Олимпийский чемпион Шалимов — о штрафе ФХР от ИИХФ

«С какой стати им что-то платить?» Олимпийский чемпион Шалимов — о штрафе ФХР от ИИХФ
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Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР на 1 млн швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/2024 и заявил, что не нужно оплачивать этот штраф, пока сборную России не вернут на международную арену.

«А с какой стати им что-то платить, если они нас закрыли? Мы нигде не участвуем, нигде не играем. И тогда смысл какой? Мы вас отстранили от всех турниров, от чемпионата мира, Олимпийских игр, а деньги платите. За что? Вы нас верните, и тогда мы будем разговаривать. Только так», – цитирует Шалимова «Советский спорт».

Дисциплинарный комитет ИИХФ решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов ИИХФ. ФХР оспорит вынесенное решение в установленном порядке.

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