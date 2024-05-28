Гендиректор московского «Динамо»: нашей вратарской бригаде позавидуют многие клубы КХЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высоко оценил вратарскую бригаду бело-голубых. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло третье место по пропущенным шайбам среди команд Западной конференции. Голкиперы бело-голубых пропустили 160 шайб.

«У нас стоит задача создать конкурентоспособную, целостную команду. Мы будем решать все вопросы шаг за шагом. Я думаю, что ожидания динамовских болельщиков мы оправдаем в полной мере.

У нас есть классные голкиперы – Волков, Коновалов, Моторыгин. Я думаю, нашей вратарской бригаде позавидуют многие клубы КХЛ. Мы пытаемся постоянно что-то улучшить. Если будут варианты, которые усилят не только нашу вратарскую позицию, а команду вообще, мы предпримем необходимые шаги», – цитирует Сушко Metaratings.ru.

Голкипер «Динамо» Илья Коновалов занял четвёртое место по коэффициенту надёжности по итогам сезона среди всех вратарей лиги. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что считает сильной вратарскую бригаду команды.