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Шестёркин рассказал, как он справляется с провокациями Ткачука в серии с «Флоридой»

Шестёркин рассказал, как он справляется с провокациями Ткачука в серии с «Флоридой»
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как справляется с постоянными провокациями нападающего Мэттью Ткачука по ходу серии финала Восточной конференции с «Флоридой». Текущий счёт в серии после трёх матчей 2-1 в пользу «синерубашечников».

«Мне повезло, потому что я не говорю по-английски», — цитирует Шестёркина Lohud.

В нынешнем плей-офф на счету 28-летнего Шестёркина 13 матчей, в которых он отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,33.

Мэттью Ткачук превзошёл рекорд своего отца Кита Ткачука, который отметился 56 очками за карьеру в Кубке Стэнли за 89 матчей. 26-летний форвард набрал 57 очков за карьеру в 61 встрече плей-офф НХЛ.

Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 29 мая на площадке «Флориды».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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