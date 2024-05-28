Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четвёртый номер драфта НХЛ — 2023 Уилл Смит подписал контракт новичка с «Сан-Хосе»

Четвёртый номер драфта НХЛ — 2023 Уилл Смит подписал контракт новичка с «Сан-Хосе»
Аудио-версия:
Комментарии

«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Уиллом Смитом. 19-летний форвард подписал с клубом стандартный договор новичка сроком на три года. «Шаркс» выбрали форварда под общим четвёртым номером в первом раунде драфта НХЛ — 2023.

В прошедшем сезоне Уилл Смит выступал за колледж Бостона в университетской лиге NCAA. Нападающий набрал 71 (25+46) очко в 41 матче чемпионата NCAA. Вместе со сборной США Смит выиграл золото МЧМ-2024, набрав 9 (4+5) очков в семи матчах турнира.

В прошлом регулярном сезоне НХЛ «Сан-Хосе» занял последнее место в общей таблице лиги. «Шаркс» имели наивысшие шансы на первый выбор на драфте 2024 года и по результатам жеребьёвки выиграли его. Скорее всего, клуб выберет на предстоящем драфте нападающего Маклина Селебрини.

Материалы по теме
Бедард — об игре Селебрини: у него особый талант, он будет доминировать в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android