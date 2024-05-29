НХЛ объявила обладателя награды «Кинг Клэнси»

Национальная хоккейная лига объявила обладателя трофея «Кинг Клэнси» — приз, вручаемый игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество». Решение о победителе принимается голосованием членов Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата. Им стал капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли.

Американский нападающий занял первое место в голосовании. Ли получит $ 25 тыс. от фонда Национальной хоккейной лиги в пользу благотворительной организации по своему выбору.

В регулярном чемпионате 28-летний Ли принял участие в 81-м матче, в котором забросил 20 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «+2». В плей-офф капитан «островитян» сыграл в пяти матчах, набрав 4 (1+3) очка.

В регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли седьмое место в Восточной конференции с 94 очками. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4.

Материалы по теме НХЛ объявила обладателя награды «Селке Трофи»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: