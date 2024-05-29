Сергей Бобровский отметился результативной передачей в четвёртом матче серии с «Рейнджерс»

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит четвёртый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поучаствовал в первой голевой атаке своей команды во встрече и записал на свой счёт результативную передачу. Шайбу забросил канадский нападающий Сэм Беннетт, также ассистом отметился шведский защитник Густав Форслинг.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» финишировали на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 114 очков. «Флорида» расположилась на третьем месте со 110 баллами.

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