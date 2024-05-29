Журналист назвал Шестёркина единственной причиной возможного выхода «Рейнджерс» в финал КС

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор считает, что возможная победа «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии над «Флоридой Пантерз» в полуфинале Кубка Стэнли будет ассоциироваться с именем только одного человека — российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина.

«Рейнджерс» абсолютно точно могут выиграть эту серию, но становится совершенно ясно, что если они это сделают, то Игорь Шестеркин станет главной причиной этого», — написал О'Коннор в социальных сетях.

На данный момент в четвёртом матче серии между «Пантерз» и «Рейнджерс» позади два периода, счёт 2:1 в пользу «Флориды». К этой минуте 28-летний Шестёркин отразил 23 броска по своим воротам.

«Синерубашечники» ведут в серии со счётом 2-1.

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