Журналист назвал Шестёркина единственной причиной возможного выхода «Рейнджерс» в финал КС
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Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор считает, что возможная победа «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии над «Флоридой Пантерз» в полуфинале Кубка Стэнли будет ассоциироваться с именем только одного человека — российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина.
«Рейнджерс» абсолютно точно могут выиграть эту серию, но становится совершенно ясно, что если они это сделают, то Игорь Шестеркин станет главной причиной этого», — написал О'Коннор в социальных сетях.
На данный момент в четвёртом матче серии между «Пантерз» и «Рейнджерс» позади два периода, счёт 2:1 в пользу «Флориды». К этой минуте 28-летний Шестёркин отразил 23 броска по своим воротам.
«Синерубашечники» ведут в серии со счётом 2-1.
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4) 1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5) 2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)
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