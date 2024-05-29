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Панарин вплотную приблизился к Кузнецову по результативным передачам в плей-офф НХЛ

Панарин вплотную приблизился к Кузнецову по результативным передачам в плей-офф НХЛ
Артемий Панарин
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В четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После двух периодов хозяева впереди — 2:1.

Автором единственной на данный момент шайбы гостей в этом матче стал американский нападающий Винсент Трочек, которому ассистировал Артемий Панарин. Для 32-летнего Панарина эта передача стала 39-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4)     1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5)     2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)    

Он продолжает располагаться на 12-й позиции среди российских хоккеистов в списке лучших ассистентов в истории розыгрышей Кубка Стэнли. При этом сегодня Панарин вплотную приблизился к форварду «Каролины Харрикейнз» Евгению Кузнецову (40) по результативным передачам в плей-офф НХЛ.

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124), второе место занимает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (114), топ-3 замыкает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (113).

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