Панарин вплотную приблизился к Кузнецову по результативным передачам в плей-офф НХЛ

В четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После двух периодов хозяева впереди — 2:1.

Автором единственной на данный момент шайбы гостей в этом матче стал американский нападающий Винсент Трочек, которому ассистировал Артемий Панарин. Для 32-летнего Панарина эта передача стала 39-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

Он продолжает располагаться на 12-й позиции среди российских хоккеистов в списке лучших ассистентов в истории розыгрышей Кубка Стэнли. При этом сегодня Панарин вплотную приблизился к форварду «Каролины Харрикейнз» Евгению Кузнецову (40) по результативным передачам в плей-офф НХЛ.

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124), второе место занимает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (114), топ-3 замыкает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (113).