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«Нереально хорош». Пи Кей Суббэн отреагировал на игру Шестёркина в 4-м матче с «Флоридой»

«Нереально хорош». Пи Кей Суббэн отреагировал на игру Шестёркина в 4-м матче с «Флоридой»
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Бывший защитник ряда клубов НХЛ Пи Кей Суббэн, ныне работающий в роли эксперта на североамериканском телевидении, восхитился игрой российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе.

«ШЕСТЁРКИН… нереально хорош», — написал Суббэн в социальных сетях.

На данный момент в матче между «Пантерз» и «Рейнджерс» идёт третий период, счёт 2:2. В серии со счётом 2-1 ведут «синерубашечники».

Всего на счету 28-летнего Шестёркина в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, 13 матчей, в которых он отражал в среднем 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,33.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4)     1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5)     2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5)     3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)    
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