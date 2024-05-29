«Нереально хорош». Пи Кей Суббэн отреагировал на игру Шестёркина в 4-м матче с «Флоридой»

Бывший защитник ряда клубов НХЛ Пи Кей Суббэн, ныне работающий в роли эксперта на североамериканском телевидении, восхитился игрой российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в Санрайзе.

«ШЕСТЁРКИН… нереально хорош», — написал Суббэн в социальных сетях.

На данный момент в матче между «Пантерз» и «Рейнджерс» идёт третий период, счёт 2:2. В серии со счётом 2-1 ведут «синерубашечники».

Всего на счету 28-летнего Шестёркина в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, 13 матчей, в которых он отражал в среднем 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,33.

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