«Ванкувер» расстался с тренером Майком Йео, работавшим в штабе Токкета

«Ванкувер Кэнакс» прекратил сотрудничество по обоюдному согласию с тренером Майком Йео, работавшим в качестве ассистента в штабе Рика Токкета, сообщает пресс-служба клуба.

Йео работал в «Кэнакс» с июля 2022 года, начиная ещё в штабе предыдущего главного тренера Брюса Будро. Также у 50-летнего специалиста есть опыт работы в качестве главного тренера в НХЛ — в «Сент-Луис Блюз» и «Миннесоте Уайлд». В качестве ассистента канадец также трудился в «Филадельфии Флайерз».

Напомним, в текущем сезоне НХЛ «Ванкувер» не смог преодолеть барьер второго раунда Кубка Стэнли, уступив в серии «Эдмонтон Ойлерз» (3-4). В регулярном чемпионате «косатки» заняли третье место в Западной конференции, набрав 109 очков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: