Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду» в 4-м матче серии

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Решающий гол в матче в начале овертайма забил Сэм Райнхарт. Также в составе победителей шайбами отметились Сэм Беннетт и Картер Вераге.

У гостей отличились Винсент Трочек и Алекси Лафреньер.

Вратарь «Флориды» россиянин Сергей Бобровский записал на свой счёт в этом матче 21 сейв.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 36 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.