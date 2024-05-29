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Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду» в 4-м матче серии

Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду» в 4-м матче серии
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В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4)     1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5)     2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5)     3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)    

Решающий гол в матче в начале овертайма забил Сэм Райнхарт. Также в составе победителей шайбами отметились Сэм Беннетт и Картер Вераге.

У гостей отличились Винсент Трочек и Алекси Лафреньер.

Вратарь «Флориды» россиянин Сергей Бобровский записал на свой счёт в этом матче 21 сейв.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 36 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.

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