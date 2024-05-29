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«Он пробивает себе дорогу на Олимпиаду». Журналист — о Лафреньере

«Он пробивает себе дорогу на Олимпиаду». Журналист — о Лафреньере
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Североамериканский журналист Майк Зайсбергер высказался об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньера в нынешнем сезоне. В сегодняшнем четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ) канадец отметился заброшенной шайбой.

«Лафреньер пробивает себе дорогу на Олимпийские игры — 2026. Парень растёт в отличного игрока. Отличный пример того, почему нельзя отказываться от 18-летнего драфт-пика, если он не стал звездой за первые два-три года. Терпение принесёт «Рейнджерс» дивиденды в этом случае», — написал Зайсбергер в социальных сетях.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 22-летнего Лафреньера 13 (7+6) очков в 14 матчах.

Счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» стал 2-2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4)     1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5)     2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5)     3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)    
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