«Он пробивает себе дорогу на Олимпиаду». Журналист — о Лафреньере

Североамериканский журналист Майк Зайсбергер высказался об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньера в нынешнем сезоне. В сегодняшнем четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ) канадец отметился заброшенной шайбой.

«Лафреньер пробивает себе дорогу на Олимпийские игры — 2026. Парень растёт в отличного игрока. Отличный пример того, почему нельзя отказываться от 18-летнего драфт-пика, если он не стал звездой за первые два-три года. Терпение принесёт «Рейнджерс» дивиденды в этом случае», — написал Зайсбергер в социальных сетях.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 22-летнего Лафреньера 13 (7+6) очков в 14 матчах.

Счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» стал 2-2.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: