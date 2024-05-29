«Он пробивает себе дорогу на Олимпиаду». Журналист — о Лафреньере

Североамериканский журналист Майк Зайсбергер высказался об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньера в нынешнем сезоне. В сегодняшнем четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ) канадец отметился заброшенной шайбой.
«Лафреньер пробивает себе дорогу на Олимпийские игры — 2026. Парень растёт в отличного игрока. Отличный пример того, почему нельзя отказываться от 18-летнего драфт-пика, если он не стал звездой за первые два-три года. Терпение принесёт «Рейнджерс» дивиденды в этом случае», — написал Зайсбергер в социальных сетях.
Всего в нынешнем плей-офф на счету 22-летнего Лафреньера 13 (7+6) очков в 14 матчах.
Счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» стал 2-2.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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