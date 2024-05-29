Панарин сравнялся с Кузнецовым по результативным передачам в Кубке Стэнли

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Для 32-летнего Панарина эта передача стала 40-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Этот результат помог ему выйти на 11-е место среди российских хоккеистов в списке лучших ассистентов в истории розыгрышей Кубка Стэнли, сравнявшись с Евгением Кузнецовым.

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124), второе место занимает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (114), топ-3 замыкает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (113).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: