Панарин сравнялся с Кузнецовым по результативным передачам в Кубке Стэнли
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В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4) 1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5) 2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4) 2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5) 3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Для 32-летнего Панарина эта передача стала 40-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Этот результат помог ему выйти на 11-е место среди российских хоккеистов в списке лучших ассистентов в истории розыгрышей Кубка Стэнли, сравнявшись с Евгением Кузнецовым.
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124), второе место занимает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (114), топ-3 замыкает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (113).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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