Бобровский обошёл Мартина Бродо по количеству побед в овертаймах в плей-офф НХЛ

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 21 бросок по своим воротам.

Таким образом, эта победа стала 17-й в карьере 35-летнего Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории НХЛ, обойдя Билли Смита (16) и легендарного Мартина Бродо (16), отставая при этом лишь на одну победу от находящегося на третьей строчке Гранта Фюра (18). Лидером всех времён по этому показателю является Патрик Руа (40).

Всего в текущем плей-офф Бобровский провёл 15 матчей, в которых отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,29 и одном шат-ауте.

Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.

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Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: