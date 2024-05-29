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Бобровский обошёл Мартина Бродо по количеству побед в овертаймах в плей-офф НХЛ

Бобровский обошёл Мартина Бродо по количеству побед в овертаймах в плей-офф НХЛ
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В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4)     1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5)     2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5)     3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)    

Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 21 бросок по своим воротам.

Таким образом, эта победа стала 17-й в карьере 35-летнего Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории НХЛ, обойдя Билли Смита (16) и легендарного Мартина Бродо (16), отставая при этом лишь на одну победу от находящегося на третьей строчке Гранта Фюра (18). Лидером всех времён по этому показателю является Патрик Руа (40).

Всего в текущем плей-офф Бобровский провёл 15 матчей, в которых отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,29 и одном шат-ауте.

Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.

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