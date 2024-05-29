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Райнхарт забросил самую быструю шайбу в овертаймах плей-офф в истории «Флориды»

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Решающий гол в овертайме забил нападающий хозяев Сэм Райнхарт, реализовав большинство. В момент этой шайбы секундомер застыл на отметке 1.12 с начала дополнительной двадцатиминутки.

Таким образом, гол Райнхарта стал самым быстрым в истории «Пантерз», забитым в овертаймах Кубка Стэнли. Предыдущий рекорд принадлежал Мэттью Ткачуку (1.51 во втором матче финала конференции 2023 года).

Всего в нынешнем плей-офф на счету 28-летнего Райнхарта 12 (8+4) очков в 15 матчах.

«Пантеры» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: