Решающий гол в овертайме и эмоции игроков «Флориды» после победы в 4-м матче с «Рейнджерс»

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Решающий гол в овертайме забил нападающий хозяев Сэм Райнхарт, реализовав большинство.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол канадца и эмоции игроков «Пантерз» после победы в этом матче:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что эта шайба стала самой быстрой в истории «Флориды» в овертаймах плей-офф (1.12).

Таким образом, «пантеры» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк. Пятый матч пройдёт в ночь с 30 на 31 мая.

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Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: