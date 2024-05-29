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Решающий гол в овертайме и эмоции игроков «Флориды» после победы в 4-м матче с «Рейнджерс»

Решающий гол в овертайме и эмоции игроков «Флориды» после победы в 4-м матче с «Рейнджерс»
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Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4)     1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5)     2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5)     3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)    

Решающий гол в овертайме забил нападающий хозяев Сэм Райнхарт, реализовав большинство.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол канадца и эмоции игроков «Пантерз» после победы в этом матче:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что эта шайба стала самой быстрой в истории «Флориды» в овертаймах плей-офф (1.12).

Таким образом, «пантеры» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк. Пятый матч пройдёт в ночь с 30 на 31 мая.

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