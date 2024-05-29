«Флорида» обыграла «Рейнджерс», победа Джоковича на «Ролан Гаррос». Главное к утру
«Флорида Пантерз» в овертайме обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2, Новак Джокович оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера (6:4, 7:6, 6:4) в первом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос», «Миннесота Тимбервулвз» победила «Даллас Маверикс» в четвёртом матче серии плей-офф НБА. Главное к утру.
- Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду» в 4-м матче серии.
- Новак Джокович одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос».
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