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«Флорида» обыграла «Рейнджерс», победа Джоковича на «Ролан Гаррос». Главное к утру

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», победа Джоковича на «Ролан Гаррос». Главное к утру
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«Флорида Пантерз» в овертайме обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2, Новак Джокович оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера (6:4, 7:6, 6:4) в первом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос», «Миннесота Тимбервулвз» победила «Даллас Маверикс» в четвёртом матче серии плей-офф НБА. Главное к утру.

  1. Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду» в 4-м матче серии.
  2. Новак Джокович одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос».
  3. «Миннесота» обыграла «Даллас» и продлила полуфинальную серию плей-офф НБА.
  4. Клопп расплакался на прощальном мероприятии с фанатами «Ливерпуля».
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