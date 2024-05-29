Бобровский вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 21 бросок по своим воротам. Эта победа стала 39-й для 35-летнего Бобровского за карьеру в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на третье место в истории среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным. Лидером данного рейтинга является Андрей Василевский (66). Второе место у Евгения Набокова (42).
Всего в текущем плей-офф Бобровский провёл 15 матчей, в которых отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,29 и одном шат-ауте.
Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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