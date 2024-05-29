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Бобровский и Шестёркин вошли в число трёх звёзд 4-го матча между «Флоридой» и «Рейнджерс»

Бобровский и Шестёркин вошли в число трёх звёзд 4-го матча между «Флоридой» и «Рейнджерс»
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трёх лучших игроков сегодняшнего четвёртого матча серии полуфинала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором победу в овертайме со счётом 3:2 одержали «пантеры».

Первой звездой встречи признан нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, ставший автором решающей шайбы своей команды в дополнительной двадцатиминутке.

Звание второй звезды досталось российскому голкиперу победителей Сергею Бобровскому, отразившему 21 бросок по своим воротам.

Третьей звездой признали ещё одного россиянина — вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, отметившегося впечатляющими 37 сейвами, несмотря на поражение.

Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4)     1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5)     2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5)     3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)    
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