Журналист Bally Sports раскритиковал Панарина за игру в последних матчах текущего плей-офф

Журналист Bally Sports Энди Стрикленд подверг критике выступление лидеров «Нью-Йорк Рейнджерс» в последних матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли после поражения «копов» в сегодняшнем четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2:3 ОТ).

«Панарину, Зибанеджаду и Крайдеру следует потребовать с себя большего в этой серии. У Зибанеджада 10 подряд матчей без голов, у Панарина — семь. Звёзды «Флориды» переигрывают звёзд «Рейнджерс», — написал Стрикленд в социальных сетях.

«Флорида» сравняла счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк. Пятый матч пройдёт в ночь с 30 на 31 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден». После этого команды вновь отправятся в Санрайз.

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