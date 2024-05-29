Журналист Bally Sports раскритиковал Панарина за игру в последних матчах текущего плей-офф
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Журналист Bally Sports Энди Стрикленд подверг критике выступление лидеров «Нью-Йорк Рейнджерс» в последних матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли после поражения «копов» в сегодняшнем четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2:3 ОТ).
«Панарину, Зибанеджаду и Крайдеру следует потребовать с себя большего в этой серии. У Зибанеджада 10 подряд матчей без голов, у Панарина — семь. Звёзды «Флориды» переигрывают звёзд «Рейнджерс», — написал Стрикленд в социальных сетях.
«Флорида» сравняла счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк. Пятый матч пройдёт в ночь с 30 на 31 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден». После этого команды вновь отправятся в Санрайз.
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:49 (5x4) 1:1 Беннетт (Форслинг, Бобровский) – 28:45 (5x5) 2:1 Вераге (Ткачук, Барков) – 32:16 (5x4) 2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 43:26 (5x5) 3:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 61:12 (5x4)
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