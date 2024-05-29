При счёте 2-2 в серии победитель пятого матча КС выигрывал противостояние в 79% случаев

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, при счёте 2-2 в серии победитель пятого матча Кубка Стэнли выигрывал противостояние в 79% случаев (231-62). В полуфинале плей-офф НХЛ такой процент составляет 77 (50-15).

Напомним, вратарь «Флориды» россиянин Сергей Бобровский записал на свой счёт в этом матче 21 сейв. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 37 бросков по своим воротам.