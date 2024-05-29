Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт: мы тратим слишком много времени на игру в защите

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз».

«Мы тратим слишком много времени на игру в защите. Сегодня это было видно во втором периоде. Это произошло и в прошлой игре, и поэтому мы не можем двигаться и действовать так, как хотим. Они очень часто вбрасывают шайбу в нашу зону и проводят сильный форчек», — приводит слова Лавиолетта Lohud.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.