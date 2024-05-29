Экс-генменеджер сборной России о рейтинге ИИХФ: их жаба задушила, что мы идём на 2-м месте

Бывший генменеджер сборной РФ по хоккею Андрей Сафронов оценил возможное изменение системы рейтинга сборных Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с ситуацией сборной России, которая поднялась на вторую строчку списка, несмотря на отстранение от игр.

«Я сколько раз говорил: собака лает, караван идёт. А что мы можем сделать? Нас могут включать, выключать! Мы сегодня — не участники международных спортивных игр. Сегодня всё равно результат, он не спортивный. Ну, самые две сильных сборных — это сборная России и сборная Канады. В рейтинге мы стоим на втором месте, их, наверное, задушила жаба, потому что мы не играем, а идём на втором месте», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.