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«Автомобилист» повторил оффершит «Нефтехимика» и сохранил форварда Кизимова

«Автомобилист» повторил оффершит «Нефтехимика» и сохранил форварда Кизимова
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«Автомобилист» повторил контрактное предложение «Нефтехимика» и продлил контракт с Семёном Кизимовым, сообщает пресс-служба уральского клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне 24-летний Кизимов за «Автомобилист» провёл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету форварда 5 (3+2) очков в 14 матчах. Всего в КХЛ на счету Кизимова 56 матчей и 24 (9+15) набранных результативных балла.

Напомним, «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.

Отметим, ранее сообщалось, что Кизимов принял контрактное предложение «Нефтехимика».

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