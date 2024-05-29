«Он, пожалуй, один из лучших вратарей в мире». Форвард «Флориды» — о Шестёркине

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт оценил игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и рассказал об игровом плане «пантер».

«Он, пожалуй, один из лучших вратарей в мире. Он будет делать свои сейвы. Я думаю, что при напряжённой игре и том, как мы играем, мы будем создавать моменты. Чем больше мы сможем придерживаться этого, чем больше мы сможем придерживаться нашей структуры, тем комфортнее нам будет», — цитирует Райнхарта официальный сайт НХЛ.

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.