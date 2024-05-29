«Феноменальный хоккей». Главный тренер «Флориды» — о серии Кубка Стэнли с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это феноменальный хоккей. Счёт в серии 2-2. Игра плотная. С обеих сторон совершаются отличные сейвы. Невероятная скорость, невероятное мастерство, физическая игра. Но в то же время нет грязи. В серии с «Бостоном» мы такого не видели.

Две действительно хорошие команды с лидерами и отличным мастерством. Преимущество в том, что обе команды проведут как минимум шесть игр. И, если вы фанат хоккея, вам это доставит удовольствие», — приводит слова Мориса Sportsnet.

В Санрайзе (США) завершился четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). Таким образом, «Пантерз» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.