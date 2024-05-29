Плющев: есть подозрение, что в «Ак Барсе» к ноябрю можно ждать больших проблем

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о селекционной работе казанского «Ак Барса».

«В прессе уже высказал своё мнение по поводу «Ак Барса» и «Трактора». Казань взяла к себе челябинский штаб, который ставил невнятный хоккей в «Тракторе». Селекция «Ак Барса», на которую, судя по прессе, влияет тренерский штаб, весьма своеобразная. Есть подозрение, что в Казани к ноябрю можно ждать больших проблем», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Отметим, что 14 мая 2024 года на пост главного тренера «Ак Барса» был назначен Анвар Гатиятулин.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.