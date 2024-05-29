Глава Шведской федерации хоккея высказался о начислении очков России в рейтинге ИИХФ

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал начисление очков сборной России в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), несмотря на отстранение российской национальной команды от соревнований.

«Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Я являюсь председателем комитета по соревнованиям и координации ИИХФ, и именно мы вносим предложения по такого рода вопросам. России и Беларуси не разрешено участвовать в соревнованиях в нынешней ситуации, причём с точки зрения безопасности. Шведский хоккей полностью поддерживает это решение.

При этом Россия и Беларусь не исключены, а скорее «заморожены». Страна, которая не исключена, должна каким-то образом набирать очки в мировом рейтинге. И тогда мы пришли к выводу, что это наименее плохой вариант на данный момент», — цитирует Ларссона Expressen.