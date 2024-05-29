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Словацкий защитник Грман подписал контракт с «Адмиралом»

Словацкий защитник Грман подписал контракт с «Адмиралом»
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Словацкий защитник Марио Грман подписал контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение с игроком носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Последние годы защитник играл в чемпионатах Финляндии и Чехии. В прошлом сезоне Марио представлял чешскую команду «Витковице», где провёл 48 матчей, заработал 6 (1+5) очков с показателем полезности «-3».

У Грмана есть опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2018/2019 игрок обороны сыграл 54 встречи за «Слован», где записал на свой счёт 8 (4+4) очков. На последнем ЧМ провёл восемь матчей, отметившись шайбой во встрече с Францией.

Напомним, «Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.

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