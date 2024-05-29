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«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Зоркиным

«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Зоркиным
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«Салават Юлаев» заключил односторонний контракт на два года с защитником Никитой Зоркиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Никита Зоркин играл в СКА и перешёл в «Салават Юлаев» летом 2023 года. В прошедшем сезоне на его счету 56 матчей и 9 (5+4) набранных очков. В плей-офф хоккеист участия не принимал. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 23-летний игрок обороны сыграл 146 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 29 баллов с показателем полезности «+1».

По итогам регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили челябинскому «Трактору» — 2-4.

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