Новиков: для меня рейтинг ИИХФ неинтересен, позиции сборных России и Канады непоколебимы

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о возможном изменении в рейтинге сборных Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации российской национальной команды, которая поднялась на второе место, будучи отстранённой от игр.

«Для меня как для болельщика рейтинги неинтересны. Мне интересна фактическая картинка. При всём уважении к мировому сообществу все хотят, чтобы утверждённые правила и законы работали. Раз вы приняли решение, то менять его неправильно. И рейтинг – далеко не самое главное в хоккейном мире. Главное – это восстановление наших связей на максимально дружеском уровне, чтобы международные соревнования проходили при самой доброжелательной атмосфере с самыми сильными и достойными командами. А кто какое место в рейтинге занимает – для меня это не главное. Позиции России и Канады непоколебимы», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.