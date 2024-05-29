Рыбин: чехи забили случайный гол в четвертьфинале, а он в итоге решил судьбу ЧМ-2024

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о победе сборной Чехии на домашнем чемпионате мира 2024 года.

«Победил тот, кто чуть сильнее и удачливее. Чехи забили случайный гол в четвертьфинале (со сборной США. — Прим. «Чемпионата»), а он в итоге решил судьбу турнира. Все хотят выиграть домашний чемпионат мира. И Пастрняк говорил, что на не домашний турнир он бы не приехал», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, 26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира. Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.