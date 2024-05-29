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Дементьев — о рейтинге ИИХФ: нужно перестать обращать внимание на пережитки прошлого

Дементьев — о рейтинге ИИХФ: нужно перестать обращать внимание на пережитки прошлого
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил начисление очков сборной России в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), несмотря на отстранение российской национальной команды от соревнований.

«Рейтинг ИИХФ, это такое эфемерное понятие, целью которого является равномерное распределение по силе команд в международных турнирах. Никаких преимуществ командам из традиционной шестёрки он не даёт, они и так всегда будут бороться за медали. А вот тем, кто стоит на грани финальной части, или возможности вылета в нижний дивизион — крайне важен.

Честно, я бы уже перестал обращать внимание на все эти пережитки прошлого, меня волнует другая ситуация – именно игры нашей сборной. У нас для этого сумасшедший ресурс, а страны, которые выступают за отстранение наших сборных, этим не обладают. Чехия – 10 миллионов жителей, Швеция – 10 миллионов, Финляндия – 5 миллионов.

Суть вопроса в том, что мы внутри страны можем собирать несколько сборных, и например, проводить Кубок России. Вот были же у нас четыре дивизиона в КХЛ, так и собрать из этих дивизионов сборные Тарасова; Боброва; Харламова; Чернышёва. Добавить сборную Беларуси и сборную России до 20 лет. Две группы по три команды, две игры для каждой, первые и вторые команды играют на вылет за кубок, третьи за пятое место из двух игр. Пять-шесть дней весь турнир», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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