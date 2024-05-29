Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тардиф подтвердил, что ИИХФ обсудит систему рейтинга сборных из-за России

Тардиф подтвердил, что ИИХФ обсудит систему рейтинга сборных из-за России
Комментарии

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф подтвердил, что ИИХФ обсудит систему рейтинга сборных из-за ситуации команды России, которая поднялась на второе место в списке, будучи отстранённой от игр.

«Да, это будет обсуждаться координационным комитетом ИИХФ, который внесёт предложение в совет ИИХФ в конце августа», — цитирует Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.

Материалы по теме
Дементьев — о рейтинге ИИХФ: нужно перестать обращать внимание на пережитки прошлого
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android